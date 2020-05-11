В Иркутской области решают, вводить ли масочный режим
Масочный режим введен в более чем 50 регионах России. Возможно, в скором времени такие санитарно-эпидемиологические требования начнут действовать и на территории Иркутской области.
«В связи с ростом заболеваемости обсуждается вопрос об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте», - сообщает пресс-служба Иркутской области. – «Решение будет принято в ближайшие дни».
Напомним, что сегодня, 11 мая, стало известно, что режим самоизоляции в Приангарье продлен до конца месяца. Связано это, конечно, с ростом количества заражений коронавирусом в регионе. По данным на понедельник в области уже 334 подтвержденных диагноза COVID-19. Стоит отметить, что план выхода из режима повышенной готовности властями уже разработан, но пока не утвержден.
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