2020-05-12T04:57:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Призывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской области

Решается вопрос о переносе срока призыва
Мария КНЯЗЕВА
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Призывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской областиПризывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской областиФото: "КП" Архив
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В Иркутской области с 12 мая начинают работать призывные комиссии. Об этом накануне сообщили региональные власти.

«Их деятельность разрешена только при соблюдении всех мер безопасности», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Рассматривается вопрос о переносе срока призыва на начало июня».

Напомним, что режим самоизоляции в Приангарье продлен до 31 мая. На этой неделе будет утвержден план выхода из режима повышенной готовности. Уже стало известно, каким организациям разрешат открыть двери, как только эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется. Для ускорения последнего в Иркутской области подумывают ввести масочный режим. Это значит, что маски нужно будет носить в общественных местах и транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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