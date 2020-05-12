Призывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской области
В Иркутской области с 12 мая начинают работать призывные комиссии. Об этом накануне сообщили региональные власти.
«Их деятельность разрешена только при соблюдении всех мер безопасности», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Рассматривается вопрос о переносе срока призыва на начало июня».
Напомним, что режим самоизоляции в Приангарье продлен до 31 мая. На этой неделе будет утвержден план выхода из режима повышенной готовности. Уже стало известно, каким организациям разрешат открыть двери, как только эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется. Для ускорения последнего в Иркутской области подумывают ввести масочный режим. Это значит, что маски нужно будет носить в общественных местах и транспорте.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, 12 мая: скоро откроются бани и небольшие магазины (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU