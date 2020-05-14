2020-05-14T06:09:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусом

Всего в республике зафиксировано 824 случая заражения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусомВ Бурятии умер шестой пациент с коронавирусомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии, где продолжает увеличиваться число заразившихся коронавирусом 13 мая умер шестой пациент, у которого был подтвержден COVID-19. Всего же в республике, по данным на утро, 14 мая уже 824 заболевших. За сутки число инфицированных увеличилось на 88 человек.

Успешно прошли лечение и выписались из больниц уже 252 пациента (21 за сутки). Продолжают лечение в стационарах 313 больных, из них 35 детей, которые находятся в удовлетворительном состоянии. В пансионате находятся 253 пациента. Круг контактных лиц сейчас составляет 1903 человека, всех их уже обследовали.

Что касается пациентов в тяжелом состоянии, то в отделении реанимации находятся 5 человек с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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