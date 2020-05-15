2020-05-15T11:56:21+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту обрушения балкона в Тулуне

Пострадал один человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Следователи начали проверку по факту обрушения балкона в ТулунеСледователи начали проверку по факту обрушения балкона в Тулуне
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К расследованию причин ЧП в Тулуне, где в одном из жилых домов поселка Стекольный, 14 мая обрушился балкон на четвертом этаже, подключились следователи. Напомним, балкон рухнул во время ремонтных работ, которые выполняли двое мужчин. Один из них упал на балкон третьего этажа, а второй, не удержавшись, упал на асфальт. С различными травмами рабочего доставили в больницу.

- Начата проверка по статье «Нарушение требований охраны труда», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выясняются все обстоятельства ЧП.

Как сообщили в администрации Тулуна, по предварительной версии, обрушение плиты произошло из-за нарушения технологии при проведении работ по остеклению балкона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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