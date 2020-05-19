19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске
Авария на улице Байкальская в Иркутске произошла около 2 часов ночи, 19 мая. 19-летний водитель Тойоты Чайзер, который ехал со стороны Листвянки в город, не справился с управлением, снес металлическое ограждение и съехал с трассы.
- Пострадал водитель, а также три пассажира, одному из которых 17 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У парня, который находился за рулем Тойоты, не было водительского удостоверения и полиса ОСАГО на машину. За это, а также за повреждение дорожных повреждений в отношении него составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.
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ИСТОЧНИК KP.RU