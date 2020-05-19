19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске

19 Май 2020 2020-05-19T08:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария на улице Байкальская в Иркутске произошла около 2 часов ночи, 19 мая. 19-летний водитель Тойоты Чайзер, который ехал со стороны Листвянки в город, не справился с управлением, снес металлическое ограждение и съехал с трассы.

- Пострадал водитель, а также три пассажира, одному из которых 17 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У парня, который находился за рулем Тойоты, не было водительского удостоверения и полиса ОСАГО на машину. За это, а также за повреждение дорожных повреждений в отношении него составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отбывающий наказание автоугонщик сбежал из колонии на машине начальника поселения (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU