2020-05-19T08:21:54+03:00
Происшествия

19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске

Пострадал он сам и трое пассажиров
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Авария на улице Байкальская в Иркутске произошла около 2 часов ночи, 19 мая. 19-летний водитель Тойоты Чайзер, который ехал со стороны Листвянки в город, не справился с управлением, снес металлическое ограждение и съехал с трассы.

- Пострадал водитель, а также три пассажира, одному из которых 17 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У парня, который находился за рулем Тойоты, не было водительского удостоверения и полиса ОСАГО на машину. За это, а также за повреждение дорожных повреждений в отношении него составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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19-летний водитель Тойоты Чайзер снес металлическое ограждение на улице Байкальская в Иркутске
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