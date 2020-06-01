2020-06-01T14:13:43+03:00
Общество

В Тулуне медики заразились коронавирусом от дальнобойщиков

Водители ехали через Тулун из Белоруссии
Яна ЛИСИНА
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В Тулуне медработники заразились коронавирусом от дальнобойщиковВ Тулуне медработники заразились коронавирусом от дальнобойщиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Тулуне. Заболели три медицинских работника Тулунской городской больницы. Они осматривали и наблюдали за двумя водителями-дальнобойщиками, которые следовали транзитом из Беларуссии. Мужчины обратились в больницу с жалобами на высокую температуру.

«Все три медработника сейчас проходят лечение в Черемховском инфекционном госпитале. Их состояние оценивается как удовлетворительное, симптомов нет. Анализы взяты и у всех, кто с ними контактировал», - сообщили в администрации города Тулуна.

Напомним, на 1 июня в Иркутской области 2189 заболевших COVID-19, из них за последние сутки 210. 1803 человека госпитализированы, 362 выздоровело. В Приангарье до 14 июня действует режим самоизоляции, а с 20 мая – масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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