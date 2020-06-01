В Тулуне медики заразились коронавирусом от дальнобойщиков
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Тулуне. Заболели три медицинских работника Тулунской городской больницы. Они осматривали и наблюдали за двумя водителями-дальнобойщиками, которые следовали транзитом из Беларуссии. Мужчины обратились в больницу с жалобами на высокую температуру.
«Все три медработника сейчас проходят лечение в Черемховском инфекционном госпитале. Их состояние оценивается как удовлетворительное, симптомов нет. Анализы взяты и у всех, кто с ними контактировал», - сообщили в администрации города Тулуна.
Напомним, на 1 июня в Иркутской области 2189 заболевших COVID-19, из них за последние сутки 210. 1803 человека госпитализированы, 362 выздоровело. В Приангарье до 14 июня действует режим самоизоляции, а с 20 мая – масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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