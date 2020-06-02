2020-06-02T14:17:26+03:00
Происшествия

Пятеро подростков бегали по крыше иркутского спорткомплекса «Байкал-Арена»

Снимки бегающих детей заметили сотрудники прокуратуры, которые проводили мониторинг соцсетей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пятеро подростков бегали по крыше иркутского спорткомплекса «Байкал-Арена». Фото: прокуратура Иркутской областиПятеро подростков бегали по крыше иркутского спорткомплекса «Байкал-Арена». Фото: прокуратура Иркутской области
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Фотографией, на которой изображены подростки, бегающие на крыше иркутского спорткомплекса «Байкал-Арена», сотрудники прокуратуры заинтересовались, проводя мониторинг социальный сетей. Вскоре удалось выяснить, что пятеро несовершеннолетних ребят, действительно пробрались на крышу «Байкал-Арены».

- Они попали на крышу здания путем свободного доступа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Это говорит о непринятии мер по обеспечению безопасности объекта.

Прокурор района сообщил о бегающих детях руководству находящегося рядом колледжа олимпийского резерва, после чего подростков сняли с крыши и передали родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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