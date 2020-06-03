Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 июня составил 0.9 балла

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:37:43+03:00

Как сообщает индекс самоизоляции в Иркутске на 3 июня, на улицах города очень много людей

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В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. По данным на утро, диагноз COVID-19 в регионе был поставлен уже 2447 раз. Но индекс самоизоляции в Иркутске на 3 июня в 11.00 составил всего 0.9 балла. И показатель этот низкий. На улицах города очень много людей. Без крайней надобности из дома сегодня лучше не выходить, ведь число случаев заражения горожан друг от друга также растет.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 июня – один из самых низких по области. В соседнем Ангарске он, к примеру, 1.6 балла, в Усть-Илимске -1.5, в Усолье-Сибирском – 1.3.

По итогам вчерашнего дня индекс, по данным сервисов Яндекса, был также не намного выше – всего 1 балл. Однако, стоит отметить, что среди 22 городов с населением 500 тысяч – 1 миллион человек столица Приангарья 2 июня была на 6 месте. На первом месте была Махачкала с показателем 2.2 балла, самое низкое значение зафиксировано в Кемерове – 0.7 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU