Иркутянка убила мужа, ударив его кружкой

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:42:29+03:00

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Трагедией закончились пьяные посиделки в одной из иркутских семей. Поздним вечером, 23 мая сидя за столом уже разгоряченные алкоголем супруги поругались. Во время ссоры мужчина схватил жену за руку. Та, попыталась вырваться, схватила со кружку, ударила его по голове, после чего ушла из квартиры. Через несколько часов она вернулась домой и увидела, что муж уже мертв.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Женщина признала свою вину, и согласилась с предъявленным обвинением.

Добавим, что дожидаться суда дама будет под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU