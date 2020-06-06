6 Июнь 2020 2020-06-06T08:05:14+03:00

Новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов установлен в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки выписались из больниц 175 человек, перенесших COVID-19

Изменить размер текста: A A

Новый положительный рекорд, связанный с коронавирусом установлен в Иркутской области. За последние сутки инфекцию побороли и выписались из больниц сразу 175 человек! Таких цифр не было за все время распространения инфекции. Для сравнения, 4 июня домой отправились 70 пациентов, выздоровевших от заразы, а 5 июня всего 38. В общей сложности в регионе 779 человек справились с COVID-19. Обновленные данные приводит оперштаб правительства Приангарья.

Тем временем, продолжает расти и количество заболевших. 6 июня заразились еще 179 человек. С начала распространения COVID-19 заболевшими считаются уже 2792 жителя региона.

За минувшие сутки еще один пациент скончался от коронавируса. В общей сложности, в регионе теперь 14 смертей от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 июня: инфекция в Саянске; МФЦ работают по записи, больницы будут принимать пациентов как обычно (Подробности)

14 человек умерли от коронавируса в Иркутской области (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU