2020-06-08T07:33:24+03:00
Происшествия

В СК ищут жертв сексуального маньяка из Братска

Сейчас 33-летнего местного жителя обвиняют в убийстве двух женщин [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В СК ищут жертв сексуального маньяка из Братска. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области.В СК ищут жертв сексуального маньяка из Братска. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области.
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Следственным отделом по Братскому району СУ СК РФ по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух женщин. Однако сколько у него на счету жертв на самом деле, неизвестно.

Одну из женщин, 52-летнюю жительницу Вихоревки, пригорода Братска, он убил 9 марта 2020 года. Утром она возвращалась домой после праздника, под хмельком. На свою беду, не отказалась от предложения довезти до дома. Попытавшись ее соблазнить, «попутчик» получил отказ и несколько раз ударил ее по голове. Потом в гараже у своей сожительницы обзавелся монтировкой, изнасиловал и убил сибирячку.

С целью сломить волю потерпевшей к сопротивлению мужчина ударил потерпевшую по голове, от чего она потеряла сознание. Затем мужчина заехал в гараж, принадлежащий его сожительнице, вооружился монтировкой для последующего убийства. Приехав в безлюдное место, обвиняемый изнасиловал женщину, а затем убил. Тело 52-летней женщины обвиняемый сокрыл возле реки. Нашли ее, как и убийцу, через неделю. Того вычислили по камерам наружного наблюдения. Оказалось, что этот человек уже имел срок за изнасилование. На допросе он признался еще в одном убийстве, в ноябре 2019 года, также женщины старше его возрастом, при похожих обстоятельствах. (подробности)

Следователи полагают, что у сексуального маньяка могут быть и другие жертвы. Поэтому ищут всех, кто потерял связь с родными или знакомыми в период

с конца 2018 года по март 2020 года, но по каким-то причинам ранее не обращавшихся в правоохранительные органы. Можно напрямую обратиться в СК либо сообщить об этом в сообществе ведомства в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/irk.sledcom.

Маньяк показал на видео, как убивал женщин в Братске..Видео: СУ СКР по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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