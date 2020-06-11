Пьяного судоводителя поймали на Иркутском водохранилище

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:06:22+03:00

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Несоблюдение правил безопасности поведения на воде может привести к гибели. Однако, с начала навигации в Иркутской области сотрудники ГИМС выявили уже с десяток правонарушений судоводителей. За это время два судна были отбуксированы на специализированную стоянку, так как водители не имели права управлять ими в тот момент.

«На Иркутском водохранилище задержали судно, у водителя были признаки алкогольного опьянения, составлен административный протокол», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Во втором случаи у судоводителя не было допуска к управлению маломерным судном».

Спасатели отмечают, что в большинстве случаев нарушения на воде касаются пассажиров – не обеспечивается должная безопасность, не надевают жилеты.

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