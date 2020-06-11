11 Июнь 2020 2020-06-11T06:48:47+03:00

Рыбак из Иркутска пропал на Байкале в Мухорском заливе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Ольхонском районе ведутся поиски пропавшего рыбака из Иркутской области. Вечером 10 июня очевидцы увидели на воде пустую резиновую лодку с включенным мотором. Она крутилась на одном месте вокруг своей оси.

Приехавшие на место сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и госинспекторы по маломерным судам рядом с лодкой "Компас" увидели на воде плавающие сапоги и куртку, после обнаружили и установленную рыбацкую сеть.

«Глубина в данном месте около 4 метров, вода мутная», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – «Обследована береговая линия, найден автомобиль иркутянина 1978 года рождения».

Сегодня, 11 июня, обследовать акваторию залива будут водолазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU