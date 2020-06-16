2020-06-16T12:06:05+03:00
Общество

Житель Братска утонул в пруду в городе Тайшет

Спасатели призывают отдыхающих сибиряков не купаться в несанкционированных местах
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Спасатели призывают отдыхающих сибиряков не купаться в несанкционированных местахСпасатели призывают отдыхающих сибиряков не купаться в несанкционированных местахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Купание вне разрешенных водоемов может закончиться трагедией, так как в несакционированных местах отдыха нет матросов-спасателей, следящих за происходящим на воде, не обследовано дно, нет ограничивающих буев.

Так накануне, купаясь в пруду в городе Тайшет, утонул 38-летний житель Братска. Мужчина отдыхал в компании друзей, решил искупаться. Когда товарищи поняли, что он пропал – найти самостоятельно его уже не смогли, на берегу обнаружили только его вещи. Вызвали спасателей.

«Тело погибшего подняли со дна водолазы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что в границах Иркутска есть всего один санкционированный пляж - на заливе Якоби. Но не забывайте, что в регионе до 21 июня действует режим самоизоляции.

Читайте также:

Селфи, поцелуи и никакой дистанции: иркутяне массово открыли пляжный сезон, наплевав на самоизоляцию. На заливе Якоби, несмотря на рабочий день, сотни отдыхающих [фоторепортаж]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Братска утонул в пруду в городе Тайшет
Шесть ДТП с пьяными водителями произошло за сутки в Иркутске и районе
Присяжные признали жителя Братска виновным в убийстве
Водитель квадроцикла погиб в ДТП под Ангарском
В Приангарье вырос спрос на спутниковые тарелки на 60%
ТПП Восточной Сибири просит поддержать проекты помощи детским учреждениям Приангарья
Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске
«Сервико» - компания, которая везет в Иркутскую область продукты и товары первой необходимости
Школьный спортзал и дом едва не сгорели из-за поджога тополиного пуха в Иркутске
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Игорь Кобзев взял под контроль ситуацию с утечкой стоков в Ангару
Бурят-монгольский волкодав и выходной 24 июня: что интересовало иркутян 15 июня
Сибирячка сожгла автомобиль мужа из-за ссоры
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня выросло до 4747
1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области