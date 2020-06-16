Житель Братска утонул в пруду в городе Тайшет

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:06:05+03:00

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Купание вне разрешенных водоемов может закончиться трагедией, так как в несакционированных местах отдыха нет матросов-спасателей, следящих за происходящим на воде, не обследовано дно, нет ограничивающих буев.

Так накануне, купаясь в пруду в городе Тайшет, утонул 38-летний житель Братска. Мужчина отдыхал в компании друзей, решил искупаться. Когда товарищи поняли, что он пропал – найти самостоятельно его уже не смогли, на берегу обнаружили только его вещи. Вызвали спасателей.

«Тело погибшего подняли со дна водолазы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что в границах Иркутска есть всего один санкционированный пляж - на заливе Якоби. Но не забывайте, что в регионе до 21 июня действует режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU