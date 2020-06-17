Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Два дня понадобилось водолазам, чтобы найти тело пропавшего в Мухорском заливе на Байкале рыбака. Специалисты обследовали 53 тысячи квадратных метров дна.

«Погибший был найден в 50 метрах от места предположительной рыбалки, на удаленности 1200 метров от берега, на глубине 4,7 метров», - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, 10 июня прогуливающиеся на берегу увидели, что на воде Мухорском заливе на Байкале кружит резиновая лодка. Двигатель у нее работал, а вот людей в ней не было. На место были вызваны спасатели, которые нашли плавающие на поверхности сапоги и установленные рыбацкие сети. При обходе береговой территории тогда обнаружили автомобиль с документами жителя Иркутска 1978 года рождения.

Читайте также:

Житель Братска утонул в пруду в городе Тайшет. Спасатели призывают отдыхающих сибиряков не купаться в несанкционированных местах (подробности)

«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU