Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе
Два дня понадобилось водолазам, чтобы найти тело пропавшего в Мухорском заливе на Байкале рыбака. Специалисты обследовали 53 тысячи квадратных метров дна.
«Погибший был найден в 50 метрах от места предположительной рыбалки, на удаленности 1200 метров от берега, на глубине 4,7 метров», - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Напомним, 10 июня прогуливающиеся на берегу увидели, что на воде Мухорском заливе на Байкале кружит резиновая лодка. Двигатель у нее работал, а вот людей в ней не было. На место были вызваны спасатели, которые нашли плавающие на поверхности сапоги и установленные рыбацкие сети. При обходе береговой территории тогда обнаружили автомобиль с документами жителя Иркутска 1978 года рождения.
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