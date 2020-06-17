2020-06-17T05:23:05+03:00
Общество

Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе

Пустую лодку с включенным двигателем на Байкале увидели очевидцы
Мария КНЯЗЕВА
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Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе. Фото: БПСО.Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе. Фото: БПСО.
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Два дня понадобилось водолазам, чтобы найти тело пропавшего в Мухорском заливе на Байкале рыбака. Специалисты обследовали 53 тысячи квадратных метров дна.

«Погибший был найден в 50 метрах от места предположительной рыбалки, на удаленности 1200 метров от берега, на глубине 4,7 метров», - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, 10 июня прогуливающиеся на берегу увидели, что на воде Мухорском заливе на Байкале кружит резиновая лодка. Двигатель у нее работал, а вот людей в ней не было. На место были вызваны спасатели, которые нашли плавающие на поверхности сапоги и установленные рыбацкие сети. При обходе береговой территории тогда обнаружили автомобиль с документами жителя Иркутска 1978 года рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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