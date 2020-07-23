23 Июль 2020 2020-07-23T15:26:57+03:00

Житель Тулуна расстрелял знакомого во время ссоры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Трагедией закончилась ссора двух приятелей из села Ермаки Тулунского района. Вместо того, чтобы попробовать уладить конфликт на словах, во время перепалки 62-летний местный житель схватился за двуствольное ружье и выстрелил из него в 40-летнего товарища. От полученных травм тот скончался на месте. Стрелка задержали по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Все подробности трагедии выясняются

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для стрелка. Скорее всего, его заключат под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU