2020-08-01T09:45:00+03:00
Общество

Проезд по улицам Бабушкина и 8 Марта закроют в Иркутске

Там проведут ремонт тепловых сетей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улицам Бабушкина и 8 Марта закроют в ИркутскеПроезд по улицам Бабушкина и 8 Марта закроют в ИркутскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Внимание, иркутские автомобилисты! С 08.00 29 августа до 22.00 20 сентября закроют проезд по улице Бабушкина в районе дома № 18. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением плановых земляных работ по ремонту тепловых сетей.

Закроют вскоре проезд и по улице 8 Марта. Там, между улицами Чехова и Володарского с 08.00 5 августа до 22.00 28 августа пройдут работы по ремонту тепловых сетей в районе дома № 9. Проведут их специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ.

Водителям советуют заранее выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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