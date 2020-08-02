2020-08-02T14:00:52+03:00
Происшествия

Лесовоз опрокинулся под Иркутском

Движение на 5 км Александровского тракта затруднено
Мария КНЯЗЕВА
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Лесовоз опрокинулся под Иркутском. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS ИркутскЛесовоз опрокинулся под Иркутском. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS Иркутск
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Сегодня, 2 августа на 5-ом километре Александровского тракта произошло опрокидывание прицепа груженого лесовоза. Бревна рассыпались по дороге, перекрыв тем самым часть трассы.

- Пострадавших в данном ДТП – нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Движение на данный момент (около семи часов вечера - прим.авт.) затруднено частично.

По предварительной версии, авария произошла из-за неисправности тормозной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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