Лесовоз опрокинулся под Иркутском

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:00:52+03:00

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Сегодня, 2 августа на 5-ом километре Александровского тракта произошло опрокидывание прицепа груженого лесовоза. Бревна рассыпались по дороге, перекрыв тем самым часть трассы.

- Пострадавших в данном ДТП – нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Движение на данный момент (около семи часов вечера - прим.авт.) затруднено частично.

По предварительной версии, авария произошла из-за неисправности тормозной системы.

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