2020-08-03T04:36:28+03:00
Общество

Жители 589 домов в Усолье-Сибирском остались без света

Произошло аварийное отключение электричества
Мария КНЯЗЕВА
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Жители 589 домов в Усолье-Сибирском остались без светаЖители 589 домов в Усолье-Сибирском остались без светаФото: Мария КНЯЗЕВА
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В Усолье-Сибирском этой ночью, около полуночи 2 августа, свет пропал в частных домах на трех улицах - Нагорная, Плеханова, Островского. Ремонтные работы начались сразу же.

- Под отключение попали 589 частных жилых домов, в которых проживает 1767 человек из них 815 детей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Работы по устранению аварии продолжаются. В них участвую семь специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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