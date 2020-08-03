3 Авг. 2020 2020-08-03T04:36:28+03:00

Жители 589 домов в Усолье-Сибирском остались без света Фото: Мария КНЯЗЕВА

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В Усолье-Сибирском этой ночью, около полуночи 2 августа, свет пропал в частных домах на трех улицах - Нагорная, Плеханова, Островского. Ремонтные работы начались сразу же.

- Под отключение попали 589 частных жилых домов, в которых проживает 1767 человек из них 815 детей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Работы по устранению аварии продолжаются. В них участвую семь специалистов.

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