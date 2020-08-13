Завершены поиски мужчины и подростка, которые пропали в тайге в Братском районе

В Братском районе успешно завершены поиски 65-летнего мужчины и 15-летнего подростка, которые пропали без вести 12 августа. Они исчезли после того, как отправились в тайгу за ягодами, в 200 километрах от Братска. О пропаже в полицию сообщила бабушка школьника.

- Они найдены утром, 13 августа целыми и невредимыми, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина и подросток смогли сами выйти из леса. Остальные подробности уточняются.

Напомним, почти сутки пропавших искали полицейские, спасатели и волонтеры.

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