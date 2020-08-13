Мужчина и подросток пропали без вести, отправившись за ягодами в тайгу в Братском районе

Мужчина и подросток пропали без вести, отправившись за ягодами в Братском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже своего 15-летнего внука и 65-летнего знакомого, полицейским сообщила жительница Братска. Она рассказала, что еще 12 августа мужчина и подросток отправились в лес за ягодами, в 200 километрах от Братска. Тревогу женщина, которая также была с ними, забила после того, как они не вернулись в назначенное время и не встретились с ней.

- Сейчас пропавших ищут полицейские, спасатели и волонтеры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что пока поиски, которые идут в тайге почти сутки, никаких результатов не принесли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк спас тонущего в карьере школьника (Подробности)

Охотник из Иркутской области, застреливший приятеля, отправлен в колонию на 11 лет (Подробности)

Иркутские полицейские помогли спасти задыхавшуюся девушку (Подробности)

Водитель Ниссана сбил двух 17-летних девушек на пешеходном переходе в Иркутске (Подробности)