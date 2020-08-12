Водитель Ниссана сбил двух 17-летних девушек на пешеходном переходе в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла 12 августа в Иркутске. В 13 часов, на пересечении улиц Муравьева и Волгоградская, 67-летний водитель Ниссана Эксперт, не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил двух 17-летних девушек, переходящих дорогу.

- Обе пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас во всех причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам о соблюдении скоростного режима на городских улицах.

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