Пьяный водитель Тойоты Кресты устроил крупную аварию в Черемхове. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла в Черемхове в ночь на 19 августа. На улице Щорса, 33-летний водитель Тойоты Кресты, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревянный забор. От удара его машина перевернулась. Пострадала 45-летняя женщина, находящаяся в пассажирском кресле. Ее с различными травмами доставили в больницу.

- Оказалось, что водитель Тойоты сел за руль пьяным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его ждет лишение водительского удостоверения. Все подробности ДТП сейчас выясняются.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают, что садиться за руль в алкогольном опьянении опасно для жизни.

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