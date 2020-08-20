30-летнюю женщину насмерть сбили в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Трагическая авария произошла в ночь на 20 августа в Иркутске. Около 3 часов, на улице Розы Люксембург, водитель Ниссан Санни сбил 30-летнюю женщину, которая переходила пустую дорогу вне пешеходного перехода.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии. Также устанавливается, как иркутянка оказалась в такой поздний час на дороге. Всех, кто стал свидетелем или очевидцем этого смертельного ДТП, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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