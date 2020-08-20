Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Скончались на месте. Четыре человека умерли этой ночью 20 августа после ДТП на трассе «Вилюй» в Иркутской области. Вблизи села Покосное в Братском районе столкнулись два автомобиля – Тойота Виста и Лада Гранта.

- До приезда медиков на месте ДТП скончались четверо – 54-летний водитель и две пассажирки 18 и 47 лет, они ехали в Ладе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – От полученных травм также умер 31-летний пассажир Тойты. Есть информация, что еще два человека – водитель и пассажир иномарки в больнице.

ДТП произошло около двух часов ночи на федеральной дороге А-331. Что стало причиной трагедии, при каких обстоятельствах она произошла, а также кто виновник столкновения машин сейчас выясняется.

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