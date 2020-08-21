Водитель фуры погиб в крупной аварии в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла днем, 21 августа на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. В районе поселка Култук, 47-летний водитель большегруза "ДАФ, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. После этого фура опрокинулась в кювет и загорелась.

- Водитель дальнобойщик, который вез сухофрукты из Барнаула во Владивосток, от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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