Один пациент скончался от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество жертв пандемии в Иркутской области 23 августа возросло до 261. Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье сообщил о смерти еще одного пациента от COVID-19. С начала распросранения новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 180 человек от коронавируса, еще 81 – от сопутствующих заболеваний. На сегодняшний день известно, что еще 37 сибиряков в медучреждениях области находятся в тяжелом состоянии.

«Госпитализированными остаются 676 пациентов», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1565 получают необходимое лечение амбулаторно».

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 89 человек. Общее число случаев заражения в Приангарье – 16 273. Из них выздоровели уже 13 771.

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