Мост через реку Кута начнут ремонтировать в этом году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Усть-Кутском районе и.о. губернатора Иркутской обоасти Игорь Кобзев побывал на объекте, который имеет важное социальное значение. Это мост через реку Кута. Напомним, что весной 2013 года в результате весеннего паводка две опоры и два пролета сооружения были разрушены. Проект реконструкции прошел экспертизу в декабре 2019 -го.

- Заявка от Усть-Кутского муниципального образования на реконструкцию мостового перехода через реку Кута поступила в минстрой региона в июне этого года. Я поручил ведомству подготовить необходимые документы на софинансирование работ по восстановлению моста из федерального бюджета. Сумма 150 млн рублей. Средства позволят оперативно начать работы по реализации проекта уже в этом году. Соответствующую заявку в Федеральное дорожное агентство мы уже направили, - сообщил глава региона.

В ходе рабочей поездки Игорь Кобзев проинспектировал и строительство новой котельной. Работы ведутся в микрорайоне Бирюсинка. На объект выделено около 300 млн рублей, из них 90% - средства областного бюджета. Мероприятия выполняются в рамках подрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы. Запустить котельную планируют в будущем году. Теплоисточник решит застарелую проблему отопления жителей Бирюсинки, а также районов Верхней и Нижней нефтебазы. Новая котельная будет работать на биотопливе - щепе. Это эффективная и экономичная технология. Поставкой щепы займутся лесоперерабатывающие предприятия района. Таким образом, будет параллельно решаться вопрос с остатками древесины на лесопилках.

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