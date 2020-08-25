ДТП на Култукском тракте: в аварии пострадали два человека Фото: Ольга Крыльцова

Утром, 25 августа, на Култукском тракте столкнулись две иномарки «Митсубиши Паджеро» и «Хонда Стэпвагон».

«ДТП произошло на 77 км трассы "Байкал" около 07.45 утра», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются».

В столкновении пострадали два человека – пассажир «Хонды» и пассажир «Митсубиши». Обоих доставили в больницу.

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