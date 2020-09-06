Необычный светофор установили на улице Постышева в Иркутске
Фото: Яна ЛИСИНА
В Иркутске на улице Постышева начал работать необычный светофор. Кроме привычных кругов зеленого, желтого и красного цвета, он подает сигналы водителям еще и другими способами – загораются «огни» и на столбах, где установлен светофор.
- Очень необычно, никогда в городе такого не видела, - делится эмоциями иркутянка.
Такие знаки автолюбители уж точно увидят издалека.
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