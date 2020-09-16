В Иркутске смыло мост через реку Ушаковка

Мост через Ушаковку смыло в Иркутске из-за повышения уровня воды в реке во время ливней
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
О том, что уровень воды в реке Ушаковка поднимется до критических отметок 210-240 см, известно было еще накануне. Во вторник там строили временные дамбы. Жителей улицы Вилюйской и ближайших садоводств – СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор» - предупреждали. Подготовили пункт временного размещения в школе №20.
- Уровень воды в реке минувшей ночью поднялся до 210-220 сантиметров, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Частично подтопленными оказались автодорога и дачные участки на территории пади Грязнуха.
Эвакуация сибиряков также не потребовалась, временные дамбы сдержали воду. А вот судя по фотографии в соцсетях - пешеходный мост все же смыло.
«Моста через Ушаковку больше нет, смыло», - гласит подпись опубликованного снимка.
Сегодня, по данным МЧС, уровень воды в Ушаковке начал снижаться.
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