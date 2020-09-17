Опасный участок Большой Байкальской тропы перекрыли в Листвянке. Фото: группа во ВК "Большая Байкальская Тропа"

В поселке Листвянка перекрыли проход к опасному участку Большой Байкальской тропы. Забор с предупреждающим плакатом появился у второго участка тропы, который проходит по побережью Байкала, в том числе и по опасным скалам.

«За последние 5 лет на этом участке пострадали 30 человек и даже есть случаи со смертельным исходом», - сообщили волонтеры в группе ББТ в соцсетях. – «Просим вас всех бережно относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких и при планировании своих путешествий выбирать безопасные тропы».

Мера эта действительно вынужденная. Этим летом, 1 июля, там насмерть разбилась 11-летняя девочка. Она оступилась и сорвалась со скалы высотой примерно 50 метров.

НА ЗАМЕТКУ!

ББТ в Листвянке берет начало с улицы Гудина.

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