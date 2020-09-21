Игра на дедукцию, После 2 и футбол интересовали иркутян на минувшей неделе
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области пользователи Интернета с 14 по 21 сентября интересовались экшн-играми, киноновинками, отоплением, футболом и инаугурацией губернатора.
Так не первое место, по сообщению Яндекса, чаще всего в поисковике искали информацию об игре на дедукцию в космической тематике. На втором месте «спрашивали» Сеть о мелодраме «После. Глава 2». Премьера, фильма в России, кстати, уже состоялась, и посмотреть картину можно и в кинотеатрах Иркутска.
Также сибиряки интересовались футбольными матчами, отоплением, компьютерными новинками, распродажей билетов на самолеты и инаугурацией губернатора Иркутской области.
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