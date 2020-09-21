Игра на дедукцию, После 2 и футбол интересовали иркутян на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области пользователи Интернета с 14 по 21 сентября интересовались экшн-играми, киноновинками, отоплением, футболом и инаугурацией губернатора.

Так не первое место, по сообщению Яндекса, чаще всего в поисковике искали информацию об игре на дедукцию в космической тематике. На втором месте «спрашивали» Сеть о мелодраме «После. Глава 2». Премьера, фильма в России, кстати, уже состоялась, и посмотреть картину можно и в кинотеатрах Иркутска.

Также сибиряки интересовались футбольными матчами, отоплением, компьютерными новинками, распродажей билетов на самолеты и инаугурацией губернатора Иркутской области.

Читайте также:

На 19 видов больше стало в Красной книге Иркутской области. Сборник исчезающих видов животных, растений, грибов обновили (подробности)

Это Сибирь, детка: видео прогулки с медведем на поводке появилось в соцсетях. Косолапый прошелся по улице Листвянки и искупался в Байкале (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08