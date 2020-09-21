Сибиряк случайно застрелил приятеля на охоте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедией закончился поход на охоту двух жителей Усть-Илимска. 19 сентября приятели отправились в лес в районе Бадарминской магистрали. Во время промысла один из охотников выстрелил в друга. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте.

- По предварительной информации, произошел несчастный случай, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. – Ружье, из которого раздался смертельный выстрел изъяли. У владельцы было на него разрешение. Помимо этого, полицейские выяснили, что охоты была законной.

Добавим, что по факту гибели охотника возбеждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщения о попытках похищения детей в Усолье-Сибирском прокомментировала полиция (Подробности)

Сибиряк убил случайную знакомую после ночи любви, узнав, что она больна (Подробности)

Бензовоз столкнулся с автомобилем ВАЗ под Братском (Подробности)