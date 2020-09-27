Еще 85 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. К утру, 27 сентября прибавилось еще 85 человек, заразившихся COVID-19. С начала распространения инфекции, у нас уже 18 906 заболевших. Госпитализировано 924 жителя региона, амбулаторно проходят лечение 697 сибиряков. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Приангарья.

Увы, но за последние сутки, скончались еще два пациента, у которых официально был подтвержден коронавирус. Всего, у нас умерли 224 человека. Еще 88 скончались от заболеваний не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. За сутки болезнь победили еще 64 жителя региона. Всего, число выздоровевших составляет – 16 973.

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