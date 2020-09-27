Два человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За сутки коронавирус забрал жизни еще двух жителей Иркутской области. По состоянию на 27 сентября в нашем регионе от COVID-19 скончались 224 человека. Еще 88 умерли от заболеваний не связанных с новой инфекцией. Такие данные привел оперштаб правительства Приангарья.

Продолжает расти в Иркутской области и количество зараженных. За последние сутки коронавирус подхватили еще 85 человек. С начала распространения инфекции, у нас уже 18 906 заболевших. В больницах остаются 924 сибиряка, амбулаторно проходят лечение 697 жителей региона.

В то же время растет и число тех, кто победил опасную инфекцию. Таких уже 16 973 человека. За сутки выздоровели еще 64 жителя региона.

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