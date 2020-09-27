Лесовоз перевернулся на трассе в Усть-Куте. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла ранним утром, 27 сентября на трассе в Усть-Куте. В районе деревни Кайманово водитель лесовоза не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где большегруз перевернулся. Все бревна также оказались на обочине.

- В салоне грузовика находились двое мужчин 33 и 34 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной информации, они не пострадали.

В точных причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать попадания в ДТП, полицейские еще раз напоминают автомобилистам региона о соблюдении скоростного режима на трассах и городских улицах.

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