Иркутян напугал кружащий над городом самолет. Фото: "ДТП 38RUS"

Кружащий над городом самолет напугал некоторых жителей Иркутска, днем, 30 сентября. Дело в том, что очевидцы сообщили в соцсетях, что якобы из двигателей самолета идет дым. Как, оказалось, бояться иркутянам нечего. Никакой опасности нет. На Иркутском авиазаводе проходит калибровка взлетно-посадочной полосы. А над городом летает самолет-лаборатория Як-40, который проверяет автоматическую посадку на ВПП. Что касается дыма, то это нормальное явление для двигателя этого самолета.

В комментариях в соцсетях некоторые очевидцы сообщают, что наблюдали летающий над городом самолет и в другие дни.

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