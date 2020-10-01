Сибиряк утонул в Байкале после распития алкоголя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи в Иркутской области во время доследственной проверки установили, что мужчина, найденный в конце августа мертвым в водах Байкала, умер в результате несчастного случая.

Трагедия произошла 30 августа в районе поселка Узур в Ольхонском районе. Компания распивала спиртные напитки на борту пришвартованного теплохода. В какой-то момент один из приятелей пропал. Его тело нашли только на следующий день недалеко от места, где его видели незадолго до потери.

«По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России.

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