Смертельное ДТП на трассе в Братском районе: фура и Лада загорелись после столкновения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Крупная авария произошла днем, 1 октября на трассе «Вилюй» в Братском районе. В районе села Покосное, водитель фуры врезался в Ладу, которая ехала навстречу. Удар был такой силы, что грузовик и легковушка, которая превратилась в груду искореженного металла, загорелись. Дым от пожара был виден за несколько километров.

- В аварии от полученных травм погиб 27-летний водитель Лады, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас во всех причинах этой страшной аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз советуют автолюбителям региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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