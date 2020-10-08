Из-за тумана в аэропорту Иркутска, два рейса из Москвы отправили в Улан-Удэ

Два рейса из Москвы отправили в Улан-Удэ из-за тумана в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туман, который окутал Иркутск ранним утром, 8 октября, внес небольшие коррективы в расписание иркутского аэропорта. Воздушная гавань столицы Приангарья не смогла принять два рейса.

- Два самолета из Москвы пришлось направить на запасной аэропорт в Улан-Удэ, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе иркутского аэропорта. – Остальные рейсы прилетают и улетают в штатном режиме.

По словам сотрудников иркутского аэропорта туман должен в ближайшее время рассеяться. Пока оба самолета из Москвы находятся в Улан-Удэ.

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