17-летний подросток выпал из окна 16 этажа в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия произошла ранним утром, 16 октября в одной из жилых многоэтажек по улице Байкальская в Иркутске. Там, из окна 16-го этажа выпал 17-летний подросток. От полученных травм он скончался на месте.

- Все произошло около 8.30 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Напомним, трагедией 15 октября закончились земляные работы по укладке трубопровода в Ангарске. Рабочий находился в траншее на глубине около 4 метров, когда его засыпало обвалившейся землей. Мужчину сразу же стали откапывать. По дороге в больницу он умер. Следователи начали проверку. (Подробности)

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