«Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Аларском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Смертельная авария произошла ранним утром, 24 октября на трассе в Аларском районе. На федеральной трассе «Сибирь», водитель «Газели» не успел затормозить перед идущим по дороге мужчиной, и сбил его. От полученных травм попавший под колеса 57-летний мужчина скончался на месте.

- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Все подробности трагедии выясняются.

Полицейские еще раз напоминают водителям соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах, а пешеходам быть внимательнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажирский автобус "Иркутск - Усть-Кут" перевернулся на федеральной трассе "Вилюй" (Подробности)

Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Иркутске увеличилось до трех (Подробности)

Должник смог улететь за границу из Иркутска только после оплаты штрафа ГИБДД (Подробности)