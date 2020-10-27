Кадровые изменения произошли в администрации Иркутска

Владимир Преловский стал председателем комитета городского обустройства

Очередные кадровые изменения в администрации Иркутска. На должность исполняющего обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства с 26 октября назначен Владимир Преловский.

- До этого Владимир Преловский занимал должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению Октябрьским округом, - уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

Добавим, что с 28 октября исполняющим обязанности председателя комитета по управлению Октябрьским округом станет Георгий Комаров, который сейчас работает и.о. директора МКУ «Городская среда».

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