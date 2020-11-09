Еще 252 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. На утро, 9 ноября, COVID-19 подхватили еще 252 человека. Из них 48 проживают в Иркутске. С начала распространения опасной инфекции, в нашем регионе уже 26 772 инфицированных. За минувшие сутки госпитализировали еще 190 человек. В общей сложности, в больницах лечение продолжают 4518 пациентов.

Увы, за сутки от коронавируса скончались 12 жителей Приангарья. Число умерших выросло до 556 человек. Еще 124 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Из приятных новостей выделим то, что болезнь победили еще 14 человек. Всего, выздоровевших от инфекции - 20 695.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 ноября: 320 новых мест откроют к 20 ноября (Подробности)

Больницы Иркутска и области будут делать заявки на помощь волонтеров онлайн (Подробности)

Цены на продукты в Иркутске: подорожало мясо, яйца, сахар и чай, а яблоки подешевели (Подробности)