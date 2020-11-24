В ГИБДД назвали самый опасный для дальнобойщиков участок трассы Байкал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ГИБДД назвали самый опасный участок трассы Байкал для водителей большегрузов. Это отрезок от поселка Моты до поселка Култук.

«Там сложный рельеф, множество крутых поворотов, затяжные подъемы и спуски», - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «За три года там случилось 28 аварий с участием фур. В них погибли 19 человек, еще 40 получили травмы разной степени тяжести».

Отмечается, что все водители были опытные. В среднем стаж вождения у участников аварий был 20 лет, каждый четвертый был шофером уже больше 30. Однако, многие из них проезжали через Иркутскую область впервые и не знали об опасном участке.

В ДТП в Слюдянском районе попали дальнобойщики из Татарстана, Краснодара, Новосибирска, Дагестана, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга и других городов и территорий. Чаще аварии происходили летом, а также в утреннее или вечернее время.

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