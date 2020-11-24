Жители городка ИВВАИУ определят места под строительство школы и детского сада Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Территорию бывшего городка ИВВАИУ продолжают обустраивать в Иркутске. В ближайшее время там планируют построить школу и детский сад. Кстати, места расположения этих объектов власти планируют обсудить вместе с местными жителями.

- Сначала появится проект, который затем планируют представить жителям ИВВАИУ, - рассказывают в пресс-службе администрации Иркутска. - Первые обсуждения пройдут уже в декабре-январе. Место и время проведения опубликуют на официальном сайте администрации. Кроме того, планируется оповещение жителей через депутата городской Думы, руководителей ТОСов, управляющие компании.

Напомним, что в следующем году, на территории бывшего городка ИВВАИУ планируют открыть Суворовское училище.

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