Собака покусала лицо 10-летней девочке из Ангарска

Собака покусала лицо 10-летней девочки в Ангарске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередной случай нападения бродячих собак произошел 26 ноября в Иркутской области. В Ангарске агрессивный пес набросился на 10-летнюю школьницу. Все произошло в парке, когда девочка вместе со своей подругой возвращалась из школы.

- Домой пострадавшая пришла с травмой лица, и ее родители вызвали скорую, а затем позвонили в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пострадавшую школьницу госпитализировали. По словам медиков сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.

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