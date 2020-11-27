Смертельное ДТП в Шелехове: два человека погибли в столкновении Жигулей и Хонды. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла вечером, 27 ноября в Шелехове. На улице Известковая столкнулись Жигули и Хонда ЦРВ. Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла.

- Водитель Жигулей и пассажирка Хонды от полученных травм скончались на месте, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще нескольким пассажирам обеих машин понадобилась помощь врачей.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности трагической аварии.

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