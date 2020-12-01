Магазин отопительного оборудования горел на улице Сурнова в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП в магазине отопительного оборудования по улице Сурнова в Иркутске произошло ранним утром, 1 декабря. Около 10 часов там загорелась бойлерная. Уже через несколько минут пожарные прибыли на место, и сумели отстоять здание.

- Огонь успел повредить помещение магазина и кровлю на площади около 30 кв.м, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.

Пока владельцы подсчитывают нанесенный ущерб, точные причины пожара выясняют дознаватели.

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